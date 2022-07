L’allarme del garante dei detenuti: “Carenza di medici e specialistici nel carcere di Benevento” (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi, la Direzione della Casa circondariale di Benevento ha inoltrato una lunga missiva al garante regionale dei detenuti, nella quale segnala la Carenza di personale medico all’interno dell’Istituto di pena. Il garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha subito scritto una nota al dirigente dell’Asl di Benevento, il dott. Gennaro Volpe, al dirigente dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’, la dott.ssa Maria Morgante e al Direttore sanitario del carcere, Gennaro Leone. Così il garante campano: “I fatti di cui sono stato messo a conoscenza dalla Direzione del carcere sono, a mio avviso, gravissimi. Ritengo che tale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi, la Direzione della Casa circondariale diha inoltrato una lunga missiva alregionale dei, nella quale segnala ladi personale medico all’interno dell’Istituto di pena. Ilcampano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha subito scritto una nota al dirigente dell’Asl di, il dott. Gennaro Volpe, al dirigente dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’, la dott.ssa Maria Morgante e al Direttore sanitario del, Gennaro Leone. Così ilcampano: “I fatti di cui sono stato messo a conoscenza dalla Direzione delsono, a mio avviso, gravissimi. Ritengo che tale ...

Agenzia_Ansa : L'allarme dell'Ecdc, i contagi e i morti per Covid aumenteranno. La nota del Centro europeo per la prevenzione e il… - rtl1025 : ?? La sorella del compositore #GiovanniAllevi, Maria Stella, è stata trovata morta la scorsa notte nella sua casa d… - ignaziocorrao : ???Chiara Cadeddu, docente di Igiene e medicina preventiva della Cattolica e coordinatrice del dossier 'Il cambiamen… - ottopagine : Benevento, carenza di medici in carcere. L'allarme del garante Ciambriello #Benevento - anteprima24 : ** L'allarme del garante dei detenuti: 'Carenza di medici e specialistici nel carcere di #Benevento' **… -