Lago di Garda, ritrovato a distanza di una settimana dall’annegamento il corpo senza vita di Alessandro Radaelli (Di lunedì 25 luglio 2022) A distanza di una settimana dall’annegamento, il Lago di Garda ha restituito un corpo senza vita a Desenzano (Brescia). È successo nella tarda mattinata di sabato 23 luglio. La vittima è un uomo di 41 anni, originario di Lecco, ma residente da alcuni Peschiera. Si tratta di Alessandro Radaelli: la scorsa settimana si era inabissato nelle acque del Benaco, che lo hanno inghiottito. Radaelli si trovava in barca insieme alla moglie e ai due figli nella zona di Rivoltella del Garda (Brescia) quando domenica scorsa, 17 luglio, si è tuffato e non è più riemerso. Il suo corpo è rimasto in balia delle correnti fino a quando non ne è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Adi una, ildiha restituito una Deno (Brescia). È successo nella tarda mattinata di sabato 23 luglio. La vittima è un uomo di 41 anni, originario di Lecco, ma residente da alcuni Peschiera. Si tratta di: la scorsasi era inabissato nelle acque del Benaco, che lo hanno inghiottito.si trovava in barca insieme alla moglie e ai due figli nella zona di Rivoltella del(Brescia) quando domenica scorsa, 17 luglio, si è tuffato e non è più riemerso. Il suoè rimasto in balia delle correnti fino a quando non ne è stato ...

infoitinterno : Ad una settimana dal tuffo, il lago di Garda restituisce il corpo di Alessandro Redaelli - Balu875651831 : RT @fanpage: Si è tuffato nelle acque del Lago di Garda per salvare il figlio 14enne che aveva avuto un malore ma non è più risalito. Si ce… - Yogaolic : RT @fanpage: Si è tuffato nelle acque del Lago di Garda per salvare il figlio 14enne che aveva avuto un malore ma non è più risalito. Si ce… - Cristopher_2015 : RT @fanpage: Si è tuffato nelle acque del Lago di Garda per salvare il figlio 14enne che aveva avuto un malore ma non è più risalito. Si ce… - fanpage : Si è tuffato nelle acque del Lago di Garda per salvare il figlio 14enne che aveva avuto un malore ma non è più risa… -