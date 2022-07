La strategia della Roma: vincere subito (Di lunedì 25 luglio 2022) Dato che a forza di sentirla ripetere negli slogan e di vederla innalzare sui gonfaloni la parola progetto è venuta profondamente a nausea, non dispiace scoprire che sta nascendo una Roma senza capo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 25 luglio 2022) Dato che a forza di sentirla ripetere negli slogan e di vederla innalzare sui gonfaloni la parola progetto è venuta profondamente a nausea, non dispiace scoprire che sta nascendo unasenza capo ...

rulajebreal : Per chi si illude che la dx a governo sarà responsabile e tutelerà i diritti…Gli attacchi Vs @renatobrunetta (al qu… - Marcozanni86 : Dopo meno di 48 ore la strategia della commissione europea è già andata in frantumi: l'idea del razionamento energe… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La strategia della @juventusfc dopo la cessione di #DeLigt al @FCBayern: da #Bremer a… - gabriellasola : RT @rulajebreal: Per chi si illude che la dx a governo sarà responsabile e tutelerà i diritti…Gli attacchi Vs @renatobrunetta (al quale va… - INGFiore2 : RT @rulajebreal: Per chi si illude che la dx a governo sarà responsabile e tutelerà i diritti…Gli attacchi Vs @renatobrunetta (al quale va… -