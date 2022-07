La storia delle sanzioni per i giovani che non accettano lavoro nel programma di Fratelli d’Italia (Di lunedì 25 luglio 2022) È rimbalzato sui social e ha fatto molto discutere un passaggio sul lavoro obbligatorio per i giovani contenuto in un fantomatico programma elettorale di Fratelli d’Italia. “Va costruito un sistema organizzato- si legge nel documento – oggi inesistente che deve rientrare in un programma di politiche attive basato su un sistema di intelligenza artificiale che a regime rintracci l’elenco dei giovani che terminano ogni anno le scuole superiori e l’università e li agganci a imprese del settore, agenzie per il lavoro e centri per l’impiego, attivando un sistema concorrenziale tra gli operatori che avranno una dote finanziaria ingente per la loro collocazione. Il giovane non potrà più scegliere se lavorare o meno, ma è vincolato ad accettare l’offerta di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) È rimbalzato sui social e ha fatto molto discutere un passaggio sulobbligatorio per icontenuto in un fantomaticoelettorale di. “Va costruito un sistema organizzato- si legge nel documento – oggi inesistente che deve rientrare in undi politiche attive basato su un sistema di intelligenza artificiale che a regime rintracci l’elenco deiche terminano ogni anno le scuole superiori e l’università e li agganci a imprese del settore, agenzie per ile centri per l’impiego, attivando un sistema concorrenziale tra gli operatori che avranno una dote finanziaria ingente per la loro collocazione. Il giovane non potrà più scegliere se lavorare o meno, ma è vincolato ad accettare l’offerta di ...

