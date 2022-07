La startup che ha trasformato il fantacalcio in nft si allea con la Serie A

CNR_ISM : RT @mattea_c: Oggi esce la nostra intervista su @startup_italia! Dedicato a tutti gli amici/parenti che ogni tanto mi chiedono: cos'è che f… - startzai : RT @SelvaggiaF: ?? Top #news #startup: le notizie che ogni #founder dovrebbe conoscere ?? Mamazen misura l'efficacia degli Startup Studio -… - SelvaggiaF : ?? Top #news #startup: le notizie che ogni #founder dovrebbe conoscere ?? Mamazen misura l'efficacia degli Startup S… - efsl_eurofel : RT @mattea_c: Oggi esce la nostra intervista su @startup_italia! Dedicato a tutti gli amici/parenti che ogni tanto mi chiedono: cos'è che f… - 7h3_3mp3r0r : RT @mattea_c: Oggi esce la nostra intervista su @startup_italia! Dedicato a tutti gli amici/parenti che ogni tanto mi chiedono: cos'è che f… -

la Repubblica

... ecco come dovresti comportarti Viaggerai in aereo Meglio sapere quali siano le compagnie...impatti della crisi del clima Tutto sull andamento della pandemia di coronavirus Le migliori...... ovvero laboratori senza salaproducono solo per le consegne a domicilio. " Un fenomeno in ... spiega Federico Giacomello , fondatore con i tre fratelli Alessio, Lorenzo e Giulio dellaWelly. Wallife, la startup che ci assicura sui rischi del futuro: dal biohacking all’identità digitale, le polizz... Sarà possibile fare domanda dal 25 luglio al 24 agosto. Il beneficio sarà destinato a tutti coloro che possiedono un Isee non superiore a 50mila euro. Ad aderire all'iniziativa anche la startup Unobra ...La difficoltà di trovare un linguaggio nuovo, che accompagnasse i clienti fidelizzati da decenni ... Il nostro approccio, contaminato dal background del mondo startup, prescinde dal linguaggio ...