La società petrolifera algerina Sonatrach non è di proprietà russa (Di lunedì 25 luglio 2022) Il 21 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet pubblicato da Marco Rizzo, segretario generale del Partito comunista italiano (Pci). Nel post è presente una foto che mostra il presidente del consiglio dimissionario Mario Draghi e il Primo ministro algerino Aïmen Benabderrahmane, accompagnata da questa didascalia: «Gas, lo compriamo dall’Algeria e finanziamo Putin: l’autogol di Draghi si chiama Sonatrach». L’immagine è affiancata da un commento, scritto da Rizzo. Si legge: «Nessuno ve lo dice ma: Sonatrach, la società algerina che rifornirà un decimo del gas che serve all’Italia è al 60% di proprietà di Gazprom». Secondo il segretario del Pci «Draghi dice di non comprare gas dalla Russia, ma in realtà lo fa e a prezzo maggiorato. Altra presa in ... Leggi su facta.news (Di lunedì 25 luglio 2022) Il 21 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet pubblicato da Marco Rizzo, segretario generale del Partito comunista italiano (Pci). Nel post è presente una foto che mostra il presidente del consiglio dimissionario Mario Draghi e il Primo ministro algerino Aïmen Benabderrahmane, accompagnata da questa didascalia: «Gas, lo compriamo dall’Algeria e finanziamo Putin: l’autogol di Draghi si chiama». L’immagine è affiancata da un commento, scritto da Rizzo. Si legge: «Nessuno ve lo dice ma:, lache rifornirà un decimo del gas che serve all’Italia è al 60% didi Gazprom». Secondo il segretario del Pci «Draghi dice di non comprare gas dalla Russia, ma in realtà lo fa e a prezzo maggiorato. Altra presa in ...

