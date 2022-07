La Russa rivendica i posti in lista e critica le promesse elettorali di Berlusconi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il centrodestra sembra partire in pole position nella corsa al voto per il 25 settembre, ma ci sono ancora problemi delicati da risolvere. Mercoledì si terrà un vertice con tutti i leader a Montecitorio. E bisognerà capire quale sarà la mediazione su due nodi cruciali: premiership e distribuzioni dei collegi uninominali. Non sarà facile, le posizioni restano diverse. Al’idea che basti un voto in più di un partito perché il suo leader si trasformi automaticamente in candidato premier non va giù, soprattutto se la figura di Meloni dovesse apparire come uno spauracchio sia per i moderati che per gli ambienti internazionali. È invece questa la richiesta di Giorgia Meloni, che chiede «pari dignità» agli alleati e quindi pari trattamento. Mentre Matteo Salvini continua, almeno a parole, a sostenere la posizione dell’alleata, anche confidando in una rimonta della ...