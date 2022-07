La Regione Toscana destina quasi 20 milioni alle persone con disabilità gravissima (Di lunedì 25 luglio 2022) Aumentano i limiti minimi e massimi del contributo destinato alle persone con gravissime disabilità. E’ questa la novità principale della delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessora al sociale Serena Spinelli, con la quale vengono stanziati quasi 20 milioni di euro destinati alle persone con gravissime disabilità perché possano assumere chi è in grado di prendersi cura di loro. Lo stanziamento, sarà destinato ai 28 ambiti territoriali della Regione (Società della salute/Zone distretto), che provvederanno quindi alla presa in carico delle persone e a progettare insieme a loro e ai familiari le risposte ai bisogni. Ai ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 25 luglio 2022) Aumentano i limiti minimi e massimi del contributotocon gravissime. E’ questa la novità principale della delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessora al sociale Serena Spinelli, con la quale vengono stanziati20di euroticon gravissimeperché possano assumere chi è in grado di prendersi cura di loro. Lo stanziamento, saràto ai 28 ambiti territoriali della(Società della salute/Zone distretto), che provvederanno quindi alla presa in carico dellee a progettare insieme a loro e ai familiari le risposte ai bisogni. Ai ...

