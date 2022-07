La proposta di Sommese | I ragazzi di Mare Fuori testimonial per le campagne sociali della Campania

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 25 luglio 2022) Oltre 50 milioni di appassionati su Rai Play, secondi su Netflix Italia, un successo ogni giorno più internazionale. “”, la serie tv scritta da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, e diretta da Ivan Silvestrini (3 stagione) racconta, senza retorica auto assolutoria, i problemi e la bellezzacittà, il dramma sociale e l’energia dei suoi figli, lasciando aperta una finestra sulle speranze di riscatto e di futuro. Un’opera dal grande valore sociale ed educativo. La serie si ispira all’Istituto di Pena Minorile (Ipm) di Nisida anche se è stata girata nella base navaleMarina Militare sita in via Acton a Napoli. I diritti dello sceneggiato sono stati venduti in Israele, Turchia, Scandinavia e America Latina, grazie al partner Beta Film che si occupadistribuzione ...