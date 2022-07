La prima azienda Italiana ad ottenere la certificazione di Parità di Genere è la Medinok

(Di lunedì 25 luglio 2022) Diversità,e Inclusione rappresentano una delle principali sfide per lo sviluppo del Paese, sfida cheS.p.A., ha raccolto prontamente, scegliendo di essere lae di fare da apripista alle tante aziende italiane che intraprenderanno il percorso delladidi, ribadendo così con un’azione concreta il proprio impegno sui temi dellae dell’inclusione. “Le imprese devono avere un ruolorio in questo processo puntando a colmare la differenza diche affligge il mercato del lavoro”. – dichiara Pierluigi Pastore, Fondatore e Procuratore diS.p.A. “laper un’...

AGR_web : Parità di Genere, Medinok la prima azienda italiana ad ottenere la Certificazione Diversità, Parità e Inclusione ra… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Operatore call center: Ariosto tlc, azienda operante nel settore Call Center, ricerca per ampliament… - MsmDimarco : Blake Lemoine, ingegnere di Google, aveva sostenuto che un'IA dell'azienda fosse senziente. Prima è stato sospeso,… - MORBIUS_Q : @GuidoCrosetto @HuffPostItalia Guido Sono un azienda che eroga servizi a pagamento… cosi come tutti gli altri Medi… - AleFiorili : @LorenzoZL74 @Filippo_Rossi @Azione_it @CarloCalenda Quello che bisogna mettere un cap alla ricchezza individuale o… -

Avvisatore.It

'Oggi, però, è molto difficile vendere un'a condizioni convenienti', sottolinea Antonenko, ... Realizzare questo ambizioso progetto di autarchia - su cui lavorano infila il vicepremier e ...L'autore ha un'agricola a Castel del Giudice e ama definirsi "contadino"che "poeta". Tutta la sua produzione letteraria è permeata delle fatiche giornaliere, della vicinanza con gli ... Medinok è la prima azienda Italiana ad ottenere la Certificazione di Parità di Genere Da Databricks 3 consigli per sviluppare una data strategy che possa aiutare le aziende a non lasciarsi sfuggire tante informazioni utili ...Benetton cambia passo. La storica azienda italiana fondata nel 1965 ha appena annunciato la nomina di Andrea Incontri come direttore creativo delle ...