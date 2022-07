La prima azienda Italiana ad ottenere la certificazione di Parità di Genere è la Medinok (Di lunedì 25 luglio 2022) Diversità, Parità e Inclusione rappresentano una delle principali sfide per lo sviluppo del Paese, sfida che Medinok S.p.A., ha raccolto prontamente, scegliendo di essere la prima e di fare da apripista alle tante aziende italiane che intraprenderanno il percorso della certificazione di Parità di Genere, ribadendo così con un’azione concreta il proprio impegno sui temi della Parità e dell’inclusione. “Le imprese devono avere un ruolo primario in questo processo puntando a colmare la differenza di Genere che affligge il mercato del lavoro”. – dichiara Pierluigi Pastore, Fondatore e Procuratore di Medinok S.p.A. “ottenere la certificazione per un’azienda ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 25 luglio 2022) Diversità,e Inclusione rappresentano una delle principali sfide per lo sviluppo del Paese, sfida cheS.p.A., ha raccolto prontamente, scegliendo di essere lae di fare da apripista alle tante aziende italiane che intraprenderanno il percorso delladidi, ribadendo così con un’azione concreta il proprio impegno sui temi dellae dell’inclusione. “Le imprese devono avere un ruolorio in questo processo puntando a colmare la differenza diche affligge il mercato del lavoro”. – dichiara Pierluigi Pastore, Fondatore e Procuratore diS.p.A. “laper un’...

