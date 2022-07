La politica del raggiro è l’emblema di un Paese che preferisce l’allucinazione alla verità (Di lunedì 25 luglio 2022) Pronti, via! e la destra unita già promette di rottamare centinaia di miliardi di cartelle fiscali, dare mille euro di pensione minima a sessant’anni anni, mettere la flat tax al 20% a parità di spesa e fare dello sforamento di bilancio il pozzo di San Patrizio di ogni necessità e desiderio. Questo programma pirotecnico e psichedelico e il suo potenziale (probabile?) successo nelle urne di settembre è una sorta di prova Invalsi della nostra democrazia che, anziché valutare la qualità del sistema formativo, misura quella del sistema politico e ne registra il miglioramento o il degrado. Se si teme, come parrebbe dai sondaggi, che quasi un italiano su due sia disposto a concedere credito a questo sovranismo da Gratta e Vinci o da Superenalotto, occorre prendere drammaticamente atto dell’incompatibilità di un demos così conciato con il funzionamento del circuito democratico. Il che non ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 25 luglio 2022) Pronti, via! e la destra unita già promette di rottamare centinaia di miliardi di cartelle fiscali, dare mille euro di pensione minima a sessant’anni anni, mettere la flat tax al 20% a parità di spesa e fare dello sforamento di bilancio il pozzo di San Patrizio di ogni necessità e desiderio. Questo programma pirotecnico e psichedelico e il suo potenziale (probabile?) successo nelle urne di settembre è una sorta di prova Invalsi della nostra democrazia che, anziché valutare la qualità del sistema formativo, misura quella del sistema politico e ne registra il miglioramento o il degrado. Se si teme, come parrebbe dai sondaggi, che quasi un italiano su due sia disposto a concedere credito a questo sovranismo da Gratta e Vinci o da Superenalotto, occorre prendere drammaticamente atto dell’incompatibilità di un demos così conciato con il funzionamento del circuito democratico. Il che non ...

EnricoLetta : Si soffoca. Incendi, afa, siccità. Per le destre l’ambiente non è una priorità. Hanno scelto il nero fossile votand… - CarloCalenda : Domani con @Piu_Europa presenteremo il Patto Repubblicano. Discutiamo con tutti, ma a una condizione: comportamenti… - marattin : Ieri sera ero a Controcorrente. Agli italiani delusi dalla fine del governo Draghi dobbiamo offrire un’offerta poli… - CIsmaele : RT @charliecarla: Continua il silenzio assordante, nella campagna elettorale dei pezzi da novanta della politica, sull'abolizione totale de… - granmartello : @PoliticaPerJedi Per mesi ha giustamente lavorato per disancorare un PD succube del pessimo M5s. FORSE la cosa è ri… -