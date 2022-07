La passione per la fatica, gli ippopotami e i talenti sprecati che muoiono in alta montagna (Di lunedì 25 luglio 2022) Il giorno in cui sono morto ho scoperto… Mhmmmm. Credo che cominciare un pezzo, un articolo, un romanzo, quel che è, indicando come coordinate la data della propria morte sarebbe anche potuta essere un’idea interessante, ma nei fatti oggi è una trovata abusata, logora, talmente tante volte letta da risultare quasi vintage, senza però beneficiare di tutta l’amorevole partecipazione nostalgica di chi nel vintage non fa che rivedere la propria gioventù. Certo, poi far finta di non voler cominciare un pezzo, un romanzo o quel che è, iniziandolo esattamente in quel modo, come dire “non sarò certo io a dirti che sei obeso” mentre dici a qualcuno, magari proprio a me, che in effetti sovrappeso sono, che è obeso, è un’altra trovatella spiccia, di poco conto, una scorciatoia di quelle talmente battute da creare ingorghi, come certe “partenze intelligenti” che poi così intelligenti non sono. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Il giorno in cui sono morto ho scoperto… Mhmmmm. Credo che cominciare un pezzo, un articolo, un romanzo, quel che è, indicando come coordinate la data della propria morte sarebbe anche potuta essere un’idea interessante, ma nei fatti oggi è una trovata abusata, logora, talmente tante volte letta da risultare quasi vintage, senza però beneficiare di tutta l’amorevole partecipazione nostalgica di chi nel vintage non fa che rivedere la propria gioventù. Certo, poi far finta di non voler cominciare un pezzo, un romanzo o quel che è, iniziandolo esattamente in quel modo, come dire “non sarò certo io a dirti che sei obeso” mentre dici a qualcuno, magari proprio a me, che in effetti sovrappeso sono, che è obeso, è un’altra trovatella spiccia, di poco conto, una scorciatoia di quelle talmente battute da creare ingorghi, come certe “partenze intelligenti” che poi così intelligenti non sono. ...

robersperanza : Che meraviglia l’affetto delle volontarie e dei volontari della festa di @articoloUnoMDP Per stare ai fornelli con… - MarkoMi07339250 : @VittorioSgarbi Non pensavo che Berlusconi le avrebbe trasmesso così tanta passione per la figa! Se l’è pure sposata! ?????????? - ferlito_fabio : @mario_avv @frantini1991 @Sicerto1919 @AiEspo @Djuricic10 Esatto. E soprattutto è un segno di grande passione che i… - Alessan15010791 : RT @ragazzini_p: La giornata mondiale dei nonni e anziani ci invita a trovare nuovi modi per costruire comunità dove l’anziano sia davvero… - NaghmehDar : RT @MedInfinityIT: Un’estate con Can Yaman… e non solo! ?? Grandi storie d’amore, di passione e di vendetta: tutte le soap ti aspettano grat… -