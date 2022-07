La pasionaria in missione per il Pd | ' Cerchiamo 100mila volontari' - Politica - quotidiano net

(Di lunedì 25 luglio 2022) Silvia Roggiani, 38 anni Milano, 25 luglio 2022 - Il Pd cercaestivi per la campagna elettorale delle Politiche del 25 settembre. "L'obiettivo numerico l'ha fissato il segretario Enrico ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Silvia Roggiani, 38 anni Milano, 25 luglio 2022 - Il Pd cerca volontari estivi per la campagna elettorale delle Politiche del 25 settembre. "L'obiettivo numerico l'ha fissato il segretario Enrico ...Ma dura anche da rifiutare, perché dall'altra parte c'è la fieradei barricadieri a ... i volti della rivolta M5S contro Conte Ladi Boccia il fachiro Dimissioni, Draghi: i partiti ... La pasionaria in missione per il Pd "Cerchiamo 100mila volontari Possiamo ripartire dalle periferie" La dirigente di partito Silvia Roggiani chiamata dal segretario a mobilitare gli attivisti tra feste e banchetti: "Possiamo ripartire dalle periferie" ...La dirigente di partito Silvia Roggiani chiamata dal segretario a mobilitare gli attivisti tra feste e banchetti ...