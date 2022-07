(Di lunedì 25 luglio 2022) Porta a porta, feste dell’Unità e «». Il Pd annuncia con grande enfasi la preparazione di una campagna elettorale dal basso, affidata da Enricoalla segretaria del partito a Milano, Silvia Roggiani, che in un’intervista a La Stampa ha ricordato di essere nata il 25 aprile, «come a voler rimarcare scherzosamente – commenta il quotidiano – le coincidenze che costellano le sue convinzioni antifasciste e democratiche».spera nel porta a porta Date queste premesse, Roggiani ha spiegato che l’organizzazione della campagna elettorale si baserà «feste dell’Unità, circoli Pd, città, periferie, social. E anche il porta a porta, sul quale ci sarà un’accelerazione a fine agosto». «Inviteremo ia contattare amici e vicini di casa per prendere con loro un caffè, ascoltarli e ...

SecolodItalia1 : La mossa disperata di Letta: mobilita «100mila volontari» per dire che «o c’è il Pd o Meloni»… - infoitinterno : La mossa di Letta: la richiesta (disperata) che va contro lo statuto Pd - marcellocorbo : @isabubu Per molti anni ho pensato fosse un'assurda scelta di pura miopia quella di inseguire l'avversario sui suoi… - astrale66 : La mossa di Letta: la richiesta (disperata) che va contro lo statuto Pd - cpetacci : La mossa di Letta: la richiesta (disperata) che va contro lo statuto Pd -

Lo statuto del Partito democratico vieta a sindaci, assessori e consiglieri regionali del partito di candidarsi nelle liste per il Parlamento. Eppure Enrico Letta ha chiesto a tutti i governatori e ...