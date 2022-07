La madre di Belen commenta una foto con Stefano e risponde a un hater della figlia

(Di lunedì 25 luglio 2022) Per mesi i media hanno parlato del ritorno di fiamma traRodriguez eDe Martino. I due all’inizio hanno preferito tenere un profilo basso, ma alla fine sono usciti allo scoperto e qualche giorno fa la showgirl ha anche pubblicato unainsieme al marito. Ovviamente lo scatto ha attirato migliaia di complimenti e anche qualche critica e per questo è intervenuta ladi. Ma andiamo per gradi. Un follower dihato lain maniera carina: “Felice per voi, l’amore vince sempre e su tutto, la famiglia prima di tutto“. Immediata la risposta di un’altra signora: “Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto unacon un altro uomo con leggerezza“. Ladicontro ...

infoitcultura : Belen Rodriguez criticata dopo la foto con Stefano, interviene la madre - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Ha fatto una figlia con un altro', Belen attaccata dagli hater, interviene sua madre Veronica Cozzani - fanpage : 'Ha fatto una figlia con un altro', Belen attaccata dagli hater, interviene sua madre Veronica Cozzani - Elisa60388018 : RT @InsertoMagazine: Belen Rodriguez, mamma Veronica contro Antonino Spinalbese. La madre della modella argentina ha commentato la fine del… - infoitcultura : 'Mia figlia donna leggera? Si chiama vivere'. La madre di Belen replica, per la prima volta -

... come un commento che menziona Antonino Spinalbese e a cui ha replicato ladi Belencita. "Stefano De Martino e Andrea Delogu bella coppia"/deve temere No ma... La replica di Veronica ...Ladi Ignazio Moser è una donna tranquilla e introversa a cui non piacciono molto le ... La sorella dinon era la benvenuta in casa Merz. A differenza di Francesco, Carla non si è mai fatta ...Dopo l'ennesimo attacco da parte degli haters, la mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, ha deciso di intervenire. Sotto ad un post della figlia, la ...Per la prima volta, la mamma di Belen Rodriguez ha detto chiaramente cosa ne pensa del ritorno di fiamma con Stefano De Martino.