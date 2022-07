'La Juve ci prova per Martial, Ten Hag lo blocca: no del Manchester United' (Di lunedì 25 luglio 2022) In attesa di capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo e se Erik ten Hag riuscirà a coinvolgere il fuoriclasse portoghese nel nuovo progetto tecnico, i primi passi del nuovo Manchester United ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 25 luglio 2022) In attesa di capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo e se Erik ten Hag riuscirà a coinvolgere il fuoriclasse portoghese nel nuovo progetto tecnico, i primi passi del nuovo...

Gazzetta_it : Juve, dopo l’addio a De Ligt la prima scelta è Bremer. Ma l’Inter prova a fermarla - sportli26181512 : 'La Juve ci prova per Martial, Ten Hag lo blocca: no del Manchester United': Secondo il 'Mirror' i bianconeri hanno… - RijkST8 : Il Milan che prova di far leva sulla volontà di un ragazzo che non vuole andare al Leeds: ??????????????????????????????????????????????????… - DiegoTs1981 : @MattiaBusetti @Inter_Scout Ma non è da INTER ragazzi dai su...o almeno, guardiamoci negli occhi: la mira è la C.L.… - junews24com : Belotti Juve, occhio alla concorrenza: ci prova un'altra italiana! - -