La domenica record (Di lunedì 25 luglio 2022) domenica 24 luglio passerà alla storia del tennis italiano non soltanto come la prima giornata in cui tre nostri tennisti hanno disputato una finale di tre tornei dei circuiti maggiori, maschili e ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022)24 luglio passerà alla storia del tennis italiano non soltanto come la prima giornata in cui tre nostri tennisti hanno disputato una finale di tre tornei dei circuiti maggiori, maschili e ...

MarioLivPope : Complimenti ai miei grandiosi Capitani?? Ieri sera ascolti record per le due serie in prima tv di 911: Bobbone 7,5%,… - ottopagine : Musica, balli e... gavettoni: altra domenica record per la 'chiena' di Campagna #Campagna - infoitinterno : Allarme afa record: Ministero Salute, domenica 24 Luglio bollino rosso in 19 città tra cui Perugia - CosenzaChannel : Caldo record, 16 città da bollino rosso e da domenica saranno 19 - ilFattoMolfetta : AL GRAN SHOPPING MOLFETTA UNA DOMENICA DA RECORD TRA GIOCHI E SFIDE -