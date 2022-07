La dissidente Helga Pirogova fugge in Georgia: rischiava il carcere per aver 'parlato male' dell'esercito russo (Di lunedì 25 luglio 2022) Lo scorso marzo si era presentata in Consiglio comunale, a Novosibirsk , indosssando i colori ucraini: una camicia blu e in testa una coroncina di girasoli. Per dire no alla guerra di Putin contro l'... Leggi su globalist (Di lunedì 25 luglio 2022) Lo scorso marzo si era presentata in Consiglio comunale, a Novosibirsk , indosssando i colori ucraini: una camicia blu e in testa una coroncina di girasoli. Per dire no alla guerra di Putin contro l'...

ngiulix : RT @mariosalis: La dissidente Helga Pirogova fugge in Georgia: rischiava il carcere per aver “parlato male” dell’esercito russo https://t.c… - mariosalis : La dissidente Helga Pirogova fugge in Georgia: rischiava il carcere per aver “parlato male” dell’esercito russo - globalistIT : -