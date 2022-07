“La destra può governare?”. Alla sinistra il popolo fa schifo (Di lunedì 25 luglio 2022) Inutile star qui a recriminare. È sempre stato così, come abbiamo già fatto notare su queste pagine: ogni qual volta un partito di destra, centrodestra o “non sinistra” si avvicina trionfante alle elezioni, scatta quello che i 99posse chiamavano “rigurgito antifascista”. In sintesi: “Se vedo un punto nero gli sparo a vista”. Non stiamo certo affermando che il centrosinistra, i giornali progressisti o i salotti buoni intendano accoppare uno a caso tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Non con la lupara, almeno. Però lo spirito è quello: qualsiasi cosa dicano o facciano, anche il solo desiderio di puntare a Palazzo Chigi, li trasforma nei capi di squadracce nere pronte a riportare il fascismo al potere. E così scatta il plotone d’esecuzione mediatico contro “le destre”, narrate sempre come un “pericolo” ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 25 luglio 2022) Inutile star qui a recriminare. È sempre stato così, come abbiamo già fatto notare su queste pagine: ogni qual volta un partito di, centroo “non” si avvicina trionfante alle elezioni, scatta quello che i 99posse chiamavano “rigurgito antifascista”. In sintesi: “Se vedo un punto nero gli sparo a vista”. Non stiamo certo affermando che il centro, i giornali progressisti o i salotti buoni intendano accoppare uno a caso tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Non con la lupara, almeno. Però lo spirito è quello: qualsiasi cosa dicano o facciano, anche il solo desiderio di puntare a Palazzo Chigi, li trasforma nei capi di squadracce nere pronte a riportare il fascismo al potere. E così scatta il plotone d’esecuzione mediatico contro “le destre”, narrate sempre come un “pericolo” ...

pdnetwork : Questa campagna elettorale avverrà in mezzo ai roghi, agli incendi, all’afa e alla siccità. Si soffoca. Alla destr… - nzingaretti : Ha ragione @EnricoLetta. Il centrodestra non c’è più: c’è la destra. E solo con il Pd si puo’ fermare il loro proge… - carlosibilia : Noi siamo una forza progressista. Penso vada definito un programma alternativo alla destra, basato su pochi punti p… - Gattomichele : @thewaterflea @fdragoni @EsteriLega Non possono. Nessuno di loro può. L'evoluzione di Green Pass e app IO è indipe… - PercuocoIt : RT @pdnetwork: Questa campagna elettorale avverrà in mezzo ai roghi, agli incendi, all’afa e alla siccità. Si soffoca. Alla destra italian… -

Brasile: osservatori, clima pre - Mondiali favorirà Bolsonaro ... dove il leader di destra cercherà la riconferma per un secondo mandato quadriennale: in uno stadio ... proprio il clima di preparazione ai Mondiali in Qatar, in programma a novembre, può favorire il ... Torino, Ricci: 'Siamo da Europa, Lukic mi aiuta a migliorare' ...reputo un giocatore duttile - ha detto a La Gazzetta dello Sport - capace di muovermi sia a destra ... EUROPA - 'Nelle amichevoli stiamo dimostrando di essere un'ottima squadra che può provare a lottare ... Globalist.it ... dove il leader dicercherà la riconferma per un secondo mandato quadriennale: in uno stadio ... proprio il clima di preparazione ai Mondiali in Qatar, in programma a novembre,favorire il ......reputo un giocatore duttile - ha detto a La Gazzetta dello Sport - capace di muovermi sia a... EUROPA - 'Nelle amichevoli stiamo dimostrando di essere un'ottima squadra cheprovare a lottare ... Bonaccini: “Se il centro-sinistra si frantuma la destra può fare strike in parlamento”