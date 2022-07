La biografia del principe Harry firmata dagli avvocati: ecco quando sarà il libreria (Di lunedì 25 luglio 2022) Stando a notizie quasi ufficiali si può affermare che il principe Harry abbia completato la sua tanto attesa autobiografia. Secondo quello che riportano testate estere come il Daily Mail, infatti, l’opera finita sarebbe già stata firmata dagli avvocati. A non essere certa, però, è la data di pubblicazione del futuro e certo bestseller scritto di proprio pugno dal duca di Sussex. La casa editrice a cui ha affidato l’opera è la Penguin Random House. Stando alle indiscrezioni punterebbe a pubblicare il libro in tempo per il Giorno del Ringraziamento e per le più lontane vacanze di Natale. Ovviamente si tratta di strategie di marketing mirate, che renderebbero il libro del principe Harry un’appetibile idea regalo. AnsaIl marito di Meghan Markle comunque ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 25 luglio 2022) Stando a notizie quasi ufficiali si può affermare che ilabbia completato la sua tanto attesa auto. Secondo quello che riportano testate estere come il Daily Mail, infatti, l’opera finita sarebbe già stata. A non essere certa, però, è la data di pubblicazione del futuro e certo bestseller scritto di proprio pugno dal duca di Sussex. La casa editrice a cui ha affidato l’opera è la Penguin Random House. Stando alle indiscrezioni punterebbe a pubblicare il libro in tempo per il Giorno del Ringraziamento e per le più lontane vacanze di Natale. Ovviamente si tratta di strategie di marketing mirate, che renderebbero il libro delun’appetibile idea regalo. AnsaIl marito di Meghan Markle comunque ...

