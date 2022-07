Kvaratskhelia: “A Napoli sono già a casa. La Champions League che sogno” (Di lunedì 25 luglio 2022) Kvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino, parla di Spalletti e del suo arrivo al Napoli. Giornata di interviste in casa Napoli quella di ieri, dato che pure Osimhen ha parlato ma al Corriere dello Sport. Il Mattino – Intervista a Kvaratkshelia Cosa rappresenta per lei questo momento? “La Champions League rappresenta il mio primo sogno legato al calcio, praticamente da quando ho iniziato a giocare sogno una partita in questa competizione così prestigiosa. Peraltro a Napoli l’atmosfera è ancora più coinvolgente e infatti non vedo l’ora di scendere in campo in quelle partite”. Per farlo, in che posizione si sente maggiormente a suo agio? “La mia posizione preferita è quella di esterno sinistro, ma ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022) Kvichaha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino, parla di Spalletti e del suo arrivo al. Giornata di interviste inquella di ieri, dato che pure Osimhen ha parlato ma al Corriere dello Sport. Il Mattino – Intervista a Kvaratkshelia Cosa rappresenta per lei questo momento? “Larappresenta il mio primolegato al calcio, praticamente da quando ho iniziato a giocareuna partita in questa competizione così prestigiosa. Peraltro al’atmosfera è ancora più coinvolgente e infatti non vedo l’ora di scendere in campo in quelle partite”. Per farlo, in che posizione si sente maggiormente a suo agio? “La mia posizione preferita è quella di esterno sinistro, ma ...

