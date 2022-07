Kim al Napoli, bloccato alla partenza per Roma: si tratta ad oltranza, i dettagli (Di lunedì 25 luglio 2022) Kim Min-jae sarà un difensore del Napoli, ma la trattativa è frenata da problemi burocratici, si continua a trattare. Sta diventando una vera e propria odissea la trattativa che porta Kim in azzurro. Come spesso avviene quando il club azzurro tratta un giocatore è necessario sempre molto tempo per chiudere definitivamente l’affare. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Kim era pronto a volare a Roma da Lisbona ma impedimenti burocratici lo hanno trattenuto ancora in Portogallo. Kim al Napoli: le novità di oggi Anche Aurelio De Laurentiis ha parlato di problemi burocratici nell’ultima intervista. dettagli che devono essere messi in ordine altrimenti il club non darà il via al trasferimento in Italia. La società di De Laurentiis ha continuato a ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022) Kim Min-jae sarà un difensore del, ma lativa è frenata da problemi burocratici, si continua are. Sta diventando una vera e propria odissea lativa che porta Kim in azzurro. Come spesso avviene quando il club azzurroun giocatore è necessario sempre molto tempo per chiudere definitivamente l’affare. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Kim era pronto a volare ada Lisbona ma impedimenti burocratici lo hanno trattenuto ancora in Portogallo. Kim al: le novità di oggi Anche Aurelio De Laurentiis ha parlato di problemi burocratici nell’ultima intervista.che devono essere messi in ordine altrimenti il club non darà il via al trasferimento in Italia. La società di De Laurentiis ha continuato a ...

DiMarzio : .@sscnapoli, si attende la revisione dei contratti per #Kim ?? - DiMarzio : .@sscnapoli, la trattativa per #KimMinJae è alle battute finali: chiusura prevista a ore ? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: previsto blitz a Istanbul per provare a chiudere con il Fenerbahce l'acquisto… - 1926_cri : RT @claudioruss: #Osimhen: “Olivera, Ostigard, Kvaratskhelia, presto anche Kim, aumenteranno la nostra qualità. Bayern, Newcastle, Man. Uni… - infoitsport : Kim al Napoli, bloccato alla partenza per Roma: si tratta ad oltranza, i dettagli -