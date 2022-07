Katie Holmes torna a parlare di Dawson’s Creek: “Forte elemento nostalgico” (Di lunedì 25 luglio 2022) Dawson’s Creek ha festeggiato il suo venticinquesimo anniversario. La serie tv, nata alla fine degli anni ’90, si è trasformata in un vero e proprio cult. Ancora oggi, gode di un ampio numero di fan. Katie Holmes, che recitò nel ruolo della timida, ma determinata Joey Potter, ha rilasciato un’intervista per Et Online dove è tornata a parlare dello show che l’ha resa celebre e che ha conquistato i cuori di così tante persone. Stando alle sue parole, l’effetto nostalgia avrebbe un ruolo importante in tutto questo. Dawson’s Creek, Katie Holmes parla dell’effetto nostalgia della serie tv Dawson’s Creek è una serie tv impossibile da dimenticare. Grazie ai suoi personaggi e alle complesse ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 25 luglio 2022)ha festeggiato il suo venticinquesimo anniversario. La serie tv, nata alla fine degli anni ’90, si è trasformata in un vero e proprio cult. Ancora oggi, gode di un ampio numero di fan., che recitò nel ruolo della timida, ma determinata Joey Potter, ha rilasciato un’intervista per Et Online dove èta adello show che l’ha resa celebre e che ha conquistato i cuori di così tante persone. Stando alle sue parole, l’effetto nostalgia avrebbe un ruolo importante in tutto questo.parla dell’effetto nostalgia della serie tvè una serie tv impossibile da dimenticare. Grazie ai suoi personaggi e alle complesse ...

DulceMarti_ : RT @fanpage: Erano gli anni a cavallo del 2000 e in tv andava in onda #DawsonsCreek. Katie Holmes ha recentemente ricordato la sua esperien… - Marshmellos_ : @Giusy178137351 Tesoro magari ma non sono io in questa foto ???? è Katie Holmes mentre interpretava Joey Potter. - IsaeChia : #DawsonsCreek, Katie Holmes svela come mai la serie gode di un così forte elemento nostalgico L’iconica serie tv… - benny_bove : RT @fanpage: Erano gli anni a cavallo del 2000 e in tv andava in onda #DawsonsCreek. Katie Holmes ha recentemente ricordato la sua esperien… - chiaragua_ : RT @fanpage: Erano gli anni a cavallo del 2000 e in tv andava in onda #DawsonsCreek. Katie Holmes ha recentemente ricordato la sua esperien… -