Juventus, ufficiale la nuova partnership: il comunicato del club (Di lunedì 25 luglio 2022) La Juventus ha annunciato una nuova partnership nel mondo dei videogiochi: i bianconeri sono partner ufficiali di EA SPORTS. Da diversi anni la Juventus era legata al concorrente principale di EA SPORTS, ossia Konami. Per chi bazzica l’ambiente videoludico la notizia era nell’aria ed ora è ufficiale. La Juventus sarà partner di EA ad un nuovo livello. I bianconeri saranno Official Sport Videogame Partner e Official Urban Culture Partner. FOTO: Getty – EASport-Juventus-partnership Nel prossimo capitolo della saga calcistica più giocata di sempre saranno presenti 700 squadre e 17000 giocatori. Con il cambio di partnership la Juve sarà sempre più impegnata nello sviluppo del suo brand in collaborazione con EA. Giorgio Ricci, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 25 luglio 2022) Laha annunciato unanel mondo dei videogiochi: i bianconeri sono partner ufficiali di EA SPORTS. Da diversi anni laera legata al concorrente principale di EA SPORTS, ossia Konami. Per chi bazzica l’ambiente videoludico la notizia era nell’aria ed ora è. Lasarà partner di EA ad un nuovo livello. I bianconeri saranno Official Sport Videogame Partner e Official Urban Culture Partner. FOTO: Getty – EASport-Nel prossimo capitolo della saga calcistica più giocata di sempre saranno presenti 700 squadre e 17000 giocatori. Con il cambio dila Juve sarà sempre più impegnata nello sviluppo del suo brand in collaborazione con EA. Giorgio Ricci, ...

