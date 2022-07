Juventus | Szczesny | ' L' esperienza della tournée ci mancava Il Barcellona? Un' emozione'

Romanito_21 : RT @JuvMania: Che bello ritrovarsi! ???????? #Juventus #Chiellini #Szczesny - NewsletterLeggo : Szczesny: «Tournée? Mi era mancata. Su Pogba e Di Maria dico questo» Le news del giorno di Juventus… - ZonaBianconeri : RT @JuvMania: Che bello ritrovarsi! ???????? #Juventus #Chiellini #Szczesny - JuvMania : Che bello ritrovarsi! ???????? #Juventus #Chiellini #Szczesny - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#Calciomercato #juventus ?? ??#SportMediaset 'Fastidio muscolare per #Pogba. Inizia la sesta stagione per #Szczesny, al… -

Il secondo impegno in America dellasi avvicina e Wojciech, come i compagni, è pronto: nella notte italiana fra domani e mercoledì, alle 2:30, i piemontesi si scontreranno con il ...Commenta per primo Il portiere dellaha parlato a margine dell'ultimo allenamento negli USA dellaai microfoni dei cronisti presenti. TOURNEE - 'Mi sto divertendo molto, questa esperienza ci è mancata negli ...Il portiere polacco su Di Maria e Pogba: "Hanno una qualità incredibile: i giovani potranno imparare tanto" Los Angeles, 25 luglio 2022 - "Il test contro il Barcellona Si tratta di un’amichevole, ma ...Il portiere della Juventus Wesley Szczesny a margine dell'allenamento sostenuto negli Usa in vista delle amichevoli contro Barcellona e Real Madrid ha fatto un bilancio dopo le prime settimane di riti ...