Juventus, Soulé: «Di Maria troppo forte, vi racconto il nostro rapporto» (Di lunedì 25 luglio 2022) Matias Soulé, attaccante della Juventus, si è raccontato ai canali social del club. Le dichiarazioni del talento argentino Matias Soulé è intervenuto in diretta al canale Twitch della Juventus. TOURNEE – «È una bellissima esperienza, sono contento. Cosa rappresenta per me condividere questi momenti con la prima squadra? Non mi sarei mai immaginato di giocare qua con alcuni dei giocatori migliori al mondo». DI Maria – «Tra di noi c'è grande feeling. È troppo forte, negli allenamenti fa delle cose assurde». L'articolo proviene da Calcio News 24.

