Juventus, si lavora per il prestito di Paredes: il Psg vuole 20 milioni (Di lunedì 25 luglio 2022) Sembrano avvicinarsi sempre più la Juventus e Leandro Paredes, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il centrocampista argentino ex Roma, di proprietà del Psg, è il rinforzo individuato da Allegri per il reparto nevralgico bianconero. Decisiva potrebbe essere la volontà del giocatore, che a Torino ritroverebbe il grande amico Angel Di Maria. A livello economico la Juventus vorrebbe intavolare la trattativa per un prestito con obbligo di riscatto ma vorrebbe anche limare le richieste del Paris Saint-Germain, che valutano Paredes non meno di 20 milioni di euro. SportFace.

