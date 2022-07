“Juventus o Milan?”, Bastoni non ha dubbi su chi sia la rivale dell’Inter! (Di lunedì 25 luglio 2022) A giugno una delle regine assolute del calciomercato italiano, ma anche europeo, sembrava essere l’Inter. Con Lukaku appena arrivato e Bremer e Dybala sempre più accostati ai nerazzurri la squadra che si stava allestendo era davvero da sogno. Qualcosa, però , nel frattempo, sembra essersi inceppato clamorosamente. Alcuni tifosi ora esprimono i loro primi malumori per le tante belle speranze di inizio giugno e per i pochi fatti poi avvenuti. Di questo e di tanto altro ha parlato Batoni in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Alessandro Bastoni Inter Ecco tutte le sue parole: “A che punto è la preparazione? Abbiamo iniziato da dieci giorni e la condizione non può essere al top. Qualche errore in questo periodo è concesso e anche questa sconfitta a Lens non ci deve preoccupare. Sento che arriveremo presto al nostro migliore livello tutti insieme. ” ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 25 luglio 2022) A giugno una delle regine assolute del calciomercato italiano, ma anche europeo, sembrava essere l’Inter. Con Lukaku appena arrivato e Bremer e Dybala sempre più accostati ai nerazzurri la squadra che si stava allestendo era davvero da sogno. Qualcosa, però , nel frattempo, sembra essersi inceppato clamorosamente. Alcuni tifosi ora esprimono i loro primi malumori per le tante belle speranze di inizio giugno e per i pochi fatti poi avvenuti. Di questo e di tanto altro ha parlato Batoni in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. AlessandroInter Ecco tutte le sue parole: “A che punto è la preparazione? Abbiamo iniziato da dieci giorni e la condizione non può essere al top. Qualche errore in questo periodo è concesso e anche questa sconfitta a Lens non ci deve preoccupare. Sento che arriveremo presto al nostro migliore livello tutti insieme. ” ...

