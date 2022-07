Juventus, infortunio Pogba: il francese segue l’allenamento da bordocampo – VIDEO (Di lunedì 25 luglio 2022) Il centrocampista della Juventus Pogba ha seguito l’allenamento da bordocampo dopo il recente infortunio In casa Juve si attendono novità sulle condizioni di Paul Pogba, che ha patito quello che dovrebbe essere un leggero infortunio durante il primo allenamento in quel di Los Angeles, abbandonando il campo scortato dai medici del club. Il francese ha seguito l’ultima sessione da bordocampo, senza prenderne parte in prima persona. Nulla di particolarmente preoccupante, ma con ogni probabilità il centrocampista dovrà saltare il match con il Barcellona. ? @paulPogba ? #JuveOnTheRoad pic.twitter.com/yQrwVbxbUQ— JuventusFC (@Juventusfc) July 25, 2022 LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Il centrocampista dellaha seguitodadopo il recenteIn casa Juve si attendono novità sulle condizioni di Paul, che ha patito quello che dovrebbe essere un leggerodurante il primo allenamento in quel di Los Angeles, abbandonando il campo scortato dai medici del club. Ilha seguito l’ultima sessione da, senza prenderne parte in prima persona. Nulla di particolarmente preoccupante, ma con ogni probabilità il centrocampista dovrà saltare il match con il Barcellona. ? @paul? #JuveOnTheRoad pic.twitter.com/yQrwVbxbUQ—FC (@fc) July 25, 2022 LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

