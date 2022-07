Juventus, infortunio per il nuovo acquisto: lesione al menisco (Di lunedì 25 luglio 2022) Paul Pogba si è fermato negli ultimi giorni. A fronte del dolore al ginocchio, ha dovuto interrompere gli allenamenti. Ecco il comunicato ufficiale della Juventus: “A seguito del dolore al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure”. Pogba Juve infortunio I tempi di recupero del francese non sono stati resi noti, ma si tratta probabilmente di circa un mese di stop. Brutta tegola per la Juve che rischia di perdere il suo gioiellino per l’inizio del campionato. Alessio Nicolosi Leggi su rompipallone (Di lunedì 25 luglio 2022) Paul Pogba si è fermato negli ultimi giorni. A fronte del dolore al ginocchio, ha dovuto interrompere gli allenamenti. Ecco il comunicato ufficiale della: “A seguito del dolore al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato unadellaterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure”. Pogba JuveI tempi di recupero del francese non sono stati resi noti, ma si tratta probabilmente di circa un mese di stop. Brutta tegola per la Juve che rischia di perdere il suo gioiellino per l’inizio del campionato. Alessio Nicolosi

DiMarzio : . @juventusfc, #Pogba ha lasciato l’allenamento anzitempo per un fastidio al ginocchio ???? - DiMarzio : #Juventus | Il comunicato sulle condizioni di #Pogba - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Infortunio per Pogba: 'lesione al menisco laterale' per il centrocampista francese ? - ThaGentleman12 : RT @1897_frank: Se anche per un infortunio al menisco la colpa è di #allegri o #folletti (da me non stimato) state lontani dal calcio ed in… - Gleison_Top : Il peggio dopo l'infortunio di #Pogba: - ortopedici laureati con l'Allegro Chirurgo - 'ah, io l'avevo detto, sempr… -