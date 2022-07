Juventus, Gazzetta: “Vlahovic la grande arma da gol bianconera” (Di lunedì 25 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Ad oggi come riporta la Gazzetta la Juventus in questa stagione ha davvero grande peso Vlahovic. “Maglia della Juventus gli piace talmente tanto che ha deciso di comprarne una da indossare anche fuori dal campo. Dusan Vlahovic poche ore dopo essere atterrato a Los Angeles ha fatto un salto nella zona modaiola della sconfinata metropoli californiana e, oltre a svariate paia di occhiali da sole – che evidentemente sono la sua passione – ha acquistato la maglia con cui ha posato al Dover Street Market, un pezzo unico della collezione realizzata da Liberal Youth Ministry per il club bianconero: una rivisitazione molto fashion della maglia away 2022-23 con strappi, cappuccio e bordature rosa. Un’ora in versione modello, poi via veloce ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 25 luglio 2022)- Ad oggi come riporta lalain questa stagione ha davveropeso. “Maglia dellagli piace talmente tanto che ha deciso di comprarne una da indossare anche fuori dal campo. Dusanpoche ore dopo essere atterrato a Los Angeles ha fatto un salto nella zona modaiola della sconfinata metropoli californiana e, oltre a svariate paia di occhiali da sole – che evidentemente sono la sua passione – ha acquistato la maglia con cui ha posato al Dover Street Market, un pezzo unico della collezione realizzata da Liberal Youth Ministry per il club bianconero: una rivisitazione molto fashion della maglia away 2022-23 con strappi, cappuccio e bordature rosa. Un’ora in versione modello, poi via veloce ...

