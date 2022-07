Juventus, CdS: “Botta al ginocchio per Pogba, che paura” (Di lunedì 25 luglio 2022) Juventus, CDS- Come riporta ad oggi la Juventus nel suo ritiro negli Usa ha davvero avuto un attimo di paura per il piccolo infortunio per Pogba. “La squadra era impegnata in un esercizio: ciascun giocatore doveva toccare il pallone e poi girarsi. E’ proprio su questo movimento che Pogba ha avvertito qualcosa di anomalo, tanto che ha chiesto immediatamente l’aiuto dello staff medico. La situazione ha generato immediata apprensione, considerato il peso specifico del francese, che deve essere uno dei cardini della rinascita juventina. E’ stato lui stesso, in ogni caso, a tranquillizzare tutti con un pollice verso l’alto: un segno positivo, quindi, che lascia ben sperare.” NO PREOCCUPAZIONE. “L’imprevisto è stato derubricato alla voce «fastidio»: non c’è preoccupazione, non c’è pessimismo nel ritiro ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 25 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi lanel suo ritiro negli Usa ha davvero avuto un attimo diper il piccolo infortunio per. “La squadra era impegnata in un esercizio: ciascun giocatore doveva toccare il pallone e poi girarsi. E’ proprio su questo movimento cheha avvertito qualcosa di anomalo, tanto che ha chiesto immediatamente l’aiuto dello staff medico. La situazione ha generato immediata apprensione, considerato il peso specifico del francese, che deve essere uno dei cardini della rinascita juventina. E’ stato lui stesso, in ogni caso, a tranquillizzare tutti con un pollice verso l’alto: un segno positivo, quindi, che lascia ben sperare.” NO PREOCCUPAZIONE. “L’imprevisto è stato derubricato alla voce «fastidio»: non c’è preoccupazione, non c’è pessimismo nel ritiro ...

ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus, CdS: “Botta al ginocchio per Pogba, che paura” - serie_a24 : #Juventus, CdS: “Botta al ginocchio per Pogba, che paura” - infoitsport : Juventus, CdS: “Botta al ginocchio per Pogba, che paura” - infoitsport : Juventus, CdS: “Paredes, la vecchia signora non aspetta per sempre” - francescoceccot : RT @forumJuventus: (Cds) 'Paredes alla Juventus: siamo alla stretta finale, il 6 agosto al via la Ligue 1 e i club vogliono chiudere prima… -