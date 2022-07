GiovaAlbanese : Chiusa la campagna abbonamenti #Juventus per la stagione 22/23: 20.200 tessere vendute, il 73% dell'ultima stagione… - DocRiserva : RT @Bea_Mary84: ?? Aggiornamento DEFINITIVO sulla campagna abbonamenti 2022/2023 della Juve ?? Ecco i numeri ufficiali: hanno rinnovato in… - glooit : Juventus: campagna abbonamenti chiude oltre quota 20mila leggi su Gloo - Cucciolina96251 : RT @Bea_Mary84: ?? Aggiornamento DEFINITIVO sulla campagna abbonamenti 2022/2023 della Juve ?? Ecco i numeri ufficiali: hanno rinnovato in… - reddist92 : RT @GiovaAlbanese: Chiusa la campagna abbonamenti #Juventus per la stagione 22/23: 20.200 tessere vendute, il 73% dell'ultima stagione pre… -

Laha chiuso laabbonamenti, il dato ufficiale è di 20.200 tessere staccate. Nei prossimi giorni, come si spiega sul sito del club bianconero, partirà la vendita dei biglietti delle ...Dopo l'amichevole vinta con il Guadalajara si torna a parlare di calciomercato in casamentre si avvicina l'inizio della serie A. Ladi rafforzamento della rosa di mister Allegri è tutt'altro che conclusa. Dopo gli arrivi di Bremer, Di Maria e Pogba serviranno ancora ...La Juventus ha chiuso la campagna abbonamenti, il dato ufficiale è di 20.200 tessere staccate. Nei prossimi giorni, come si spiega sul sito del club bianconero, partirà la vendita dei biglietti delle ...Abbonamenti Juve, chiusa la campagna per la stagione 2022/23: tutti i dettagli e le info per acquistare i prossimi biglietti ...