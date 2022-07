Jennifer Lopez e Ben Affleck, romantica luna di miele a Parigi (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo il matrimonio celebrato in gran segreto lo scorso 16 luglio a Las Vegas, per Jennifer Lopez e Ben Affleck è tempo di luna di miele! Prima tappa, quasi obbligatoria per i Bennifer, non poteva che essere la romanticissima Parigi, la città degli innamorati! La coppia però non è sola: con loro ci sono anche i figli di JLo, Emme e Max e due delle figlie che Ben Affleck ha avuto dall’attrice Jennifer Garner, Violet e Seraphina. Sarebbe la prima apparizione ufficiale da quando sono diventati marito e moglie. I due stanno cercando di tutelare il più possibile la loro privacy, pubblicando pochissimi contenuti social. Poche anche le dichiarazioni a mezzo stampa da quando sono ritornati insieme. Per Jennifer e Ben è arrivato il momento di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo il matrimonio celebrato in gran segreto lo scorso 16 luglio a Las Vegas, pere Benè tempo didi! Prima tappa, quasi obbligatoria per i Bennifer, non poteva che essere la romanticissima, la città degli innamorati! La coppia però non è sola: con loro ci sono anche i figli di JLo, Emme e Max e due delle figlie che Benha avuto dall’attriceGarner, Violet e Seraphina. Sarebbe la prima apparizione ufficiale da quando sono diventati marito e moglie. I due stanno cercando di tutelare il più possibile la loro privacy, pubblicando pochissimi contenuti social. Poche anche le dichiarazioni a mezzo stampa da quando sono ritornati insieme. Pere Ben è arrivato il momento di ...

