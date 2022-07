Jason Momoa incidente in macchina: una moto si è schiantata contro la sua auto, come sta adesso (FOTO) (Di lunedì 25 luglio 2022) Jason Momoa ha avuto un incidente in macchina, ma cosa è successo? Nella mattinata di domenica 24 luglio, lungo la Old Topanga Canyon Road, in California, un motociclista proveniente dalla direzione opposta dell’attore ha superato le doppie linee gialle della corsia e si è schiantato contro la sua auto, una Oldsmobile del 1970. come stanno... Leggi su donnapop (Di lunedì 25 luglio 2022)ha avuto unin, ma cosa è successo? Nella mattinata di domenica 24 luglio, lungo la Old Topanga Canyon Road, in California, unciclista proveniente dalla direzione opposta dell’attore ha superato le doppie linee gialle della corsia e si è schiantatola sua, una Oldsmobile del 1970.stanno...

