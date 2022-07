Iva azzerata su pane e pasta, piano del Mef da 4 miliardi. Per carne e pesce sarebbe dimezzata l?aliquota (Di lunedì 25 luglio 2022) A zero l?Iva sui prodotti alimentari che oggi sono al 4 per cento (come pane e pasta) mentre quelli che attualmente hanno un?aliquota del 10 (ad esempio carne e pesce) scenderebbero al 5... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 25 luglio 2022) A zero l?Iva sui prodotti alimentari che oggi sono al 4 per cento (come) mentre quelli che attualmente hanno un?aliquota del 10 (ad esempio) scenderebbero al 5...

MottaRberto : RT @MottaRberto: @rusembitaly Oggi hanno pure delocalizzato... Fanno parte della narrativa Aggrediito/Aggressore IVA azzerata su vendita… - MottaRberto : @rusembitaly Oggi hanno pure delocalizzato... Fanno parte della narrativa Aggrediito/Aggressore IVA azzerata su v… - EveDaypegasus : RT @MarcoPizzingagj: @FranzFoscari @ierogamos @mariocalabresi @GiuseppeConteIT No e che ci vuole. Spread oltre i 200 costantemente, raziona… - ierogamos : RT @MarcoPizzingagj: @FranzFoscari @ierogamos @mariocalabresi @GiuseppeConteIT No e che ci vuole. Spread oltre i 200 costantemente, raziona… - MarcoPizzingagj : @FranzFoscari @ierogamos @mariocalabresi @GiuseppeConteIT No e che ci vuole. Spread oltre i 200 costantemente, razi… -