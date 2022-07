Italiaonline è la nuova concessionaria di Chili TV

(Di lunedì 25 luglio 2022)ha siglato un accordo con, la tech media company proprietaria dell’omonima piattaforma di videostreaming, grazie al quale diventa, attraverso iOL Advertising, laesclusiva della vendita degli spazi pubblicitari nei contenuti free diTV..com è una piattaforma OTT nata in Italia e attiva anche in Inghilterra, Polonia, Germania e Austria. È fruibile su tutte le Smart TV, PC, tablet e smartphone. Il servizio offre – in streaming, in altissima qualità fino a 8K e senza abbonamento – un catalogo di migliaia di film, serie TV e una sezione di contenuti gratuiti con annunci pubblicitari. L’offerta pubblicitaria è rappresentata da formati video premium e si concentra su contenuti free ma sostenuti da un modello pubblicitario: AVOD (Advertising Video On Demand), FAST ...

