Italia tra i protagonisti del Museo della Bibbia (Di lunedì 25 luglio 2022) Italia in prima fila tra i Paesi del mondo che organizzeranno delle iniziative a sostegno del Museo della Bibbia. Il Museo della Bibbia (MOBT) ha sede a Washington DC, proprio di fronte al Campidoglio degli Stati Uniti, e viene considerato il più grande polo museale al mondo custode delle Sacre Scritture. All'interno dei suoi oltre 40.000 mq di superficie, distribuiti su otto piani, sono esposti reperti di immenso ed inestimabile valore storico.Alcune iniziative verranno presentate alla stampa il prossimo martedì 26 luglio presso la "Sala Zuccari" del Senato della Repubblica, nel corso del Convegno "Alla scoperta del Libro dei Libri. Il Museo della Bibbia". Aprirà i lavori il Cardinale Angelo ...

