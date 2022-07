Isola 16 | Nicolas Vaporidis esce allo scoperto con la fidanzata Ali Foto

Leggi su isaechia

(Di lunedì 25 luglio 2022) Sempre molto riservato sulla sua vita privata,ha pubblicato per la prima volta un selfie con la sua dolce metà. Il vincitore dell’dei famosi aveva dato pochi dettagli sulla famosa ragazza che aveva fatto breccia nel suo cuore. Di lei infatti si conosceva solo il nome, Ali e il fatto che fosse bionda. Conosciuta a Londra dove attualmente risiede,aveva confidato: Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere. E ancora: È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, ...