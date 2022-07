Inter, Sky: “Si allontana il Psg per la pista Skriniar” (Di lunedì 25 luglio 2022) Inter Skriniar- L’Inter continua la sua preparazione atletica in vista dei prossimi impegni in amichevole. Lavoro di scarico e di recupero per gli uomini di Inzaghi dopo le fatiche nella gara persa contro il Lens per 1-0. La pista più calda in uscita per i neroazzurri è quella per Skriniar, dopo la mancata fumata bianca per Bremer, l’Inter vorrebbe tenere stretto lo slovacco. Per cederlo, il club Lombardo chiede circa 80 milioni, 10 in più dopo che, Bremer si è trasferito alla Juventus e c’è mancanza di difensori sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky, l’operazione si sta rallentando e pian piano allontanando visto le cifre alte richieste dall’Inter secondo il Psg. Il nuovo D.S dei Parigini, Luis Campos, è un osso duro, come per Scamacca nemmeno ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 25 luglio 2022)- L’continua la sua preparazione atletica in vista dei prossimi impegni in amichevole. Lavoro di scarico e di recupero per gli uomini di Inzaghi dopo le fatiche nella gara persa contro il Lens per 1-0. Lapiù calda in uscita per i neroazzurri è quella per, dopo la mancata fumata bianca per Bremer, l’vorrebbe tenere stretto lo slovacco. Per cederlo, il club Lombardo chiede circa 80 milioni, 10 in più dopo che, Bremer si è trasferito alla Juventus e c’è mancanza di difensori sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky, l’operazione si sta rallentando e pian pianondo visto le cifre alte richieste dall’secondo il Psg. Il nuovo D.S dei Parigini, Luis Campos, è un osso duro, come per Scamacca nemmeno ...

