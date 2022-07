Inter | si complica la pista Skriniar-PSG

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il nuovo tecnico del PSG, Christophe Galtier, pensa al 3-4-1-2 come modulo base e per questo motivo i francesi hanno messo nel mirino il difensore...

infoitsport : Equipe – Skriniar-PSG, l’affare si complica. “Richieste Inter giudicate irragionevoli” - TheGreatOne1986 : RT @fcin1908it: Equipe – Skriniar-PSG, l’affare si complica. “Richieste Inter giudicate irragionevoli” - fcin1908it : Equipe – Skriniar-PSG, l’affare si complica. “Richieste Inter giudicate irragionevoli” - infoitsport : Skriniar, dalla Francia: si complica per il PSG. Richiesta Inter ‘irragionevole’ - IvanFCIM : RT @internewsit: Skriniar, dalla Francia: si complica per il PSG. Richiesta Inter 'irragionevole' - -

C'è anche l'ostacolo Lazio per la Juventus sul mercato. Sarrii piani di Allegri: la situazione e le cifre in balloMolina saluta la Serie A, con il ... con Juventus eche nelle scorse ...Dopo Bremer, infatti, la Juventus starebbe insidiando nuovamente l'per Milenkovic. A ... Calciomercato Juventus, siil ritorno di Morata Alvaro Morata ©LaPresseIl grande obiettivo del ...L'Équipe fa il punto sulla questione Milan Skriniar. Il Paris Saint Germain non ha intenzione di super pagare il difensore centrale slovacco, mentre la stessa Inter non vuole scendere sulla quotazione ...Milan Skriniar resta il primo obiettivo e la priorità del PSG ma, secondo l'Equipe, la trattativa sembra sempre più complicata ...