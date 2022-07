Inter, lo sfottò di Neville su Twitter: tagga i nerazzurri, «miglior account da seguire per problemi bancari» (Di lunedì 25 luglio 2022) Lo sfottò di Gary Neville è virale su Twitter. L’ex calciatore inglese ha taggato ironicamente la società nerazzurra in risposta ad una domanda di Dominic Cummings, un politico britannico, che ha chiesto ai suoi followers di indicargli i migliori account da seguire per aggiornarsi in merito ai problemi bancari e di bonds in Italia. . @Inter https://t.co/3XrDzpcnTq — Gary Neville (@GNev2) July 25, 2022 Il riferimento, ovviamente, è ai notori problemi economici dell’Inter, che talvolta in Italia si fa finta di non vedere, ma che all’estero invece non sfuggono affatto. Suning è praticamente in bancarotta. Il tweet di Neville ha trovato l’approvazione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022) Lodi Garyè virale su. L’ex calciatore inglese hato ironicamente la società nerazzurra in risposta ad una domanda di Dominic Cummings, un politico britannico, che ha chiesto ai suoi followers di indicargli idaper aggiornarsi in merito aie di bonds in Italia. . @https://t.co/3XrDzpcnTq — Gary(@GNev2) July 25, 2022 Il riferimento, ovviamente, è ai notorieconomici dell’, che talvolta in Italia si fa finta di non vedere, ma che all’estero invece non sfuggono affatto. Suning è praticamente in bancarotta. Il tweet diha trovato l’approvazione ...

napolista : #Inter, lo sfottò di #Neville su Twitter: tagga i nerazzurri, «miglior account da seguire per problemi bancari» Fa… - SickBoy1987 : RT @Interistadoc10: Lo sfottò di Gary Neville fa parte del calcio, ci sta, ma il suo Manchester United può solamente sognare la storia dell… - Interistadoc10 : Lo sfottò di Gary Neville fa parte del calcio, ci sta, ma il suo Manchester United può solamente sognare la storia… - Francesso_ : @Andrew88306241 @deliux9 Non mi sento tanto libero in questo momento?? Lo sfottò per l’Inter è che non abbiamo soldi… - MattiaMinasi : @pazzainter716 Ma ti ripeto che è un'usanza comune... Questo tweet che ho fatto io era per far vedere l'entusiasmo… -

