Inter, grana Sanchez complessa da risolvere: il cileno chiede 8 milioni di buonuscita (Di lunedì 25 luglio 2022) Continua il braccio di ferro tra l'Inter ed Alexis Sanchez. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante continua a chiedere una cifra almeno di 8 milioni di euro per chiudere anticipatamente il suo rapporto con la società nerazzurra. Il 33enne cileno è da settimane il maggiore indiziato alla partenza, in modo da liberare uno slot e rispiarmiare sul monte ingaggi, ma a queste condizioni l'operazione rimane piuttosto complessa. SportFace.

