Inter gelata | l’accusa pubblica spiazza il club | tifosi in rivolta

Leggi su serieanews

(Di lunedì 25 luglio 2022)sui social network ha scosso l’ambiente dell’nerazzurri imbufaliti per quanto successo in queste ultime ore L’vuole tornare protagonista in Italia dopo aver ceduto lo scettro ai cugini del Milan. Per farlo, Simone Inzaghi cerca ancora un difensore centrale per completare il reparto arretrato. Per il resto, Beppe Marotta si è mosso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.