Infortuni | Anmil | Da Inail emerge drammaticità di un fenomeno già tutto previsto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Labitalia) - “Le 1.361 denunce di morti per lavoro del 2021, che il rapporto annualeha reso pubbliche oggi, parlano di un aumento del 10% senza considerare quelle provocate dal Covid, mentre le denunce dicomplessivi denunciati sono state 564.089, in calo dell'1,4% sul 2020 e, anche in questo caso, la diminuzione è dovuta esclusivamente alla contrazione dei contagi da Covid. Un quadro davvero inverosimilmente drammatico, considerata l'attività di prevenzione attiva ormai da 13 anni con il decreto 81, tuttavia tristemente annunciato dalla divulgazione dei dati mensili”. A dirlo il presidente nazionaleZoello Forni. “Condividiamo - spiega - lo sconforto della presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, che nel rammaricarsi per l'impossibilità a continuare in Commissione un'attività ...