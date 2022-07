Indagato lo stalker accusato di aver minacciato di morte Michelle Hunziker e Federica Panicucci

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 25 luglio 2022) Minacce di, insulti sessisti, reiterati, nei confronti di: un 22enne di Bologna èper minacce e stalking e – come riporta Il Giorno – a breve potrebbe essere formulata per lui una richiesta di rinvio a giudizio. Gli episodi erano cominciati lo scorso agosto, in forma anonima ma anche con commenti ai post social pubblici. Nei confronti diil 22enne aveva scritto: “Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e vi ammazzo a te e a tuo figlio sparandovi”. Verso la conduttrice svizzero-italiana invece messaggi, almeno due, contenenti minacce a sfondo sessuale, nei quali veniva menzionata anche la figlia Aurora, avuta dalla relazione con Eros Ramazzotti.era ...