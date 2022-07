Incendio in Maremma, evacuato il paese di Cinigiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Brucia ancora la Toscana. Le immagini del vasto Incendio in Maremma che il 24 luglio hanno circondato il borgo di Cinigiano, sull'Amiata. Oltre 500 persone sono state fatte allontanare dalle loro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Brucia ancora la Toscana. Le immagini del vastoinche il 24 luglio hanno circondato il borgo di, sull'Amiata. Oltre 500 persone sono state fatte allontanare dalle loro ...

