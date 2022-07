Imprese ed elezioni | l’auspicio del presidente di Unioncamere Prete VIDEO

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Non appare preoccupato dallo stand-by legato allepolitiche e alla necessaria fase di stallo che numerosi progetti subiranno, ildiAndrea, giàanche della Camera di Commercio di Salerno che anzi esprime ottimismo per la scelta deldella Repubblica, Sergio Mattarella di indiregià a settembre, consentendo così di perdere il minor tempo possibile. In ogni caso, il vertice della sigla che riunisce tutte le camere di Commercio d’Italia si augura che lenon comportino rallentamenti soprattutto per lo sprint Pnrr, ricordando che il rischio è dover restituire i fondi. “Il Sistema camerale si era augurato che Draghi potesse arrivare a completare la ...

vocedelpatriota : Elezioni. Malan (FdI): Italia a un bivio? Con Pd più immigrati e tasse con FdI confini più sicuri e sostegni a fami… - stelviogauzzi : ANALISI E COMMENTI - Elezioni il 25 settembre: la crisi di Governo compromette il lavoro sulla Legge di Bilancio 20… - Alexcostantini : Il prossimo Governo ha obbligo di attuare politiche climatiche tipo: - ingente programma di aiuti a imprese per mod… - GDeccia : RT @TerlizziGerardo: La sinistra adesso che si avvicinano le Elezioni parla di sostegno alle Imprese, aiuto alle famiglie, ma se Governano… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: La sinistra adesso che si avvicinano le Elezioni parla di sostegno alle Imprese, aiuto alle famiglie, ma se Governano… -

ForlìToday

... la povera gente stia male, lenon ce la facciano, i costi siano in aumento, la delinquenza ... Quale che sia l'esito delle prossime, la soluzione di questi problemi sarà nel comune ...Più una parte sulle garanzie e crediti alle. Il costo dell'intervento sarà di circa 3,2 - 3,...perdita del potere d'acquisto e sul costo dell'energia non può aspettare l'esito delle. C'... Ci sono sempre più nuove imprese in provincia. Ma inflazione, elezioni e crisi internazionale pesano sul futuro Roma, 22 lug. (askanews) - "Abbiamo chiesto al Presidente Draghi di lavorare affinché oggi (e oggi è già tardi) si diminuisse l'impatto devastante delle bollette su imprese e famiglie. Abbiamo chiesto ...Nicola Zingaretti è chiaro. «Sulle mie eventuali dimissioni da governatore della Regione Lazio io credo che anche per il rispetto della legge questo problema ce lo porremo ...