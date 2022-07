Ilary in vacanza a Sabaudia, Totti ha iniziato la convivenza con Noemi? (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ la notizia di gossip dell’estate 2022, non c’è molto da dire ed è chiaro che ogni giorno, emergano dei dettagli, veri o presunti tali. Poco possiamo sapere di che cosa stia realmente accadendo nella vita di Francesco Totti e Ilary Blasi ( quello che mostrano sui social è solo una parte di quello che vogliono far vedere a chi li segue). Da ThePipol arrivano degli spifferi circa quello che starebbe succedendo nella vita di Totti. In questi giorni sul conto dell’ex capitano della Roma si è detto molto, anche che lui fino alla fine avrebbe voluto lottare per questo matrimonio. Una tesi che però si scontra con quelli che sarebbero i fatti, visto che, a detta del sito di gossip, Totti, sarebbe andato a vivere con Noemi , la sua attuale fidanzata… Francesco Totti ricomincia con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ la notizia di gossip dell’estate 2022, non c’è molto da dire ed è chiaro che ogni giorno, emergano dei dettagli, veri o presunti tali. Poco possiamo sapere di che cosa stia realmente accadendo nella vita di FrancescoBlasi ( quello che mostrano sui social è solo una parte di quello che vogliono far vedere a chi li segue). Da ThePipol arrivano degli spifferi circa quello che starebbe succedendo nella vita di. In questi giorni sul conto dell’ex capitano della Roma si è detto molto, anche che lui fino alla fine avrebbe voluto lottare per questo matrimonio. Una tesi che però si scontra con quelli che sarebbero i fatti, visto che, a detta del sito di gossip,, sarebbe andato a vivere con, la sua attuale fidanzata… Francescoricomincia con ...

